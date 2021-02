Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville Switch-Release am 19.3.2021

PopCap und Electronic Arts kündigten an, dass wir uns auf ein Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville Switch-Release der Complete Edition ab dem 19. März freuen dürfen. Die Complete Edition katapultiert euch in die Vorstadtregion Neighborville, wo der Kampf zwischen Fauna und Untoten in voller Blüte steht. Mit der Complete Edition erhalten ihr die Chance, sämtliche Charaktere und Inhalte der PlayStation-, Xbox-, und PC Standard-Editionen, inklusive Post-Launch-Inhalte, direkt online oder offline im Spiel freizuschalten.