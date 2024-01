Plants vs. Zombies 3: Welcome to Zomburbia erscheint 2024, ist bereits spielbar

Electronic Arts und PopCap Studios haben Plants vs. Zombies 3: Welcome to Zomburbia in manchen Gebieten bereits spielbar gemacht.

Der für Mobilspiele übliche „Soft Launch“ läuft nun also auch für dieses Game. Ein nahezu endgültiger Build der Fortsetzung ist jetzt auf iOS- und Android-Geräten in Großbritannien, den Niederlanden, Australien und den Philippinen spielbar, vor der weltweiten Veröffentlichung des Spiels später in diesem Jahr. Richtig: PopCap sagte, dass Plants vs. Zombies 3 2024 veröffentlicht wird, das traditionelle Tower-Defense-Gameplay der Franchise bietet und “ein Erlebnis bietet, das sowohl breit zugänglich als auch tiefer im strategischen Spiel ist”, aktualisiert mit neuen “Puzzle-Abenteuer”-Elementen. Insbesondere wird das Spiel mit einem Fokus auf Story beschrieben. Es enthält eine episodische Erzählung, die uns in verschiedene Nachbarschaften führt, während wir neue und wiederkehrende Pflanzen verwenden, um eine Reihe von Zombiewellen nach der anderen zu besiegen.

PopCap sagte, dass es plant, die Soft-Launch-Periode zu nutzen, um den Kampf des Spiels zu überarbeiten und seine Welt mit neuer Welt und Charakteren zu erweitern. EA gab bereits 2019 bekannt, dass sich Plants vs. Zombies 3 in der frühen Entwicklungsphase befand und in Pre-Alpha über den Google Play Store spielbar war. Das Spiel ist eine Fortsetzung von Plants vs. Zombies 2: It’s About Time, das 2013 erschienen ist (fühlt ihr euch auch schon so alt?). Der aktuellste Eintrag in dem kultigen Franchise erschien 2019, und zwar in Form von Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, einem klassenbasierten Shooter in der Form der Garden Warfare-Spin-offs. Freut ihr euch schon auf den nächsten „klassischen“ Teil, oder ist das Gameplay seit Teil zwei für euch uninteressant?