Planted Döner erobert Wien und Umgebung (+Gratis Döner-Aktion!)

Planted und Dönermeister starten eine strategische Partnerschaft – ab sofort gibt es bei allen Dönermeister-Standorten zwei neue 100 % pflanzliche Gerichte: den Planted Kebab und die Planted Currywurst. Mit dieser Zusammenarbeit setzt Dönermeister ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit und zeitgemäße Ernährung und zeigt, wie pflanzlicher Genuss auf höchstem Niveau aussehen kann.

Drei Stunden gratis Planted Kebabs am 16. Jänner

Um den Beginn ihrer Kooperation zu feiern, verteilen Dönermeister und Planted am 16. Jänner zwischen 12 und 15 Uhr gratis Planted Kebabs in allen Dönermeister-Filialen. Die innovativen Planted-Produkte überzeugen durch ihre fleischähnliche Textur, den intensiven Geschmack und die rein natürliche Zutatenliste. Entwickelt mit fortschrittlicher Fermentationstechnologie und auf Basis hochwertiger pflanzlicher Proteine, bietet Planted eine nachhaltige Möglichkeit, Genuss und Verantwortung zu vereinen – ohne Kompromisse bei Qualität oder Geschmack. Die neuen Gerichte richten sich an alle Gäste, die Wert auf Geschmack, Qualität und bewusste Ernährung legen – ob Fleischliebhaber, Flexitarier, Vegetarier, Veganer oder neugierige Döner-Fans.

Von Retail bis Street Food: Planted macht pflanzliche Ernährung noch zugänglicher

Mit Dönermeister erschließt Planted nun gezielt das Quick-Service-Segment am österreichischen Markt. Das Unternehmen, das seine Produkte bereits erfolgreich im Lebensmitteleinzelhandel und in Restaurants etabliert hat, erreicht nun mit Dönermeister eine breite Zielgruppe in der urbanen Street-Food-Szene. Die Planted-Produkte werden in der Schweiz entwickelt und in der Schweiz sowie Deutschland produziert, mit konsequentem Fokus auf natürliche Zutaten, Transparenz und innovative Lebensmitteltechnologie.

Bis zu 87 % weniger CO2: Planted setzt neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit

Planted hat es sich zur Aufgabe gemacht, Dönerfleisch anzubieten, das weder beim Geschmack, der Vielseitigkeit noch bei der Konsistenz Kompromisse eingeht. Das ambitionierte Ziel: besser als tierisches Fleisch zu sein. Eine in Zusammenarbeit mit Eaternity durchgeführte Berechnung zeigt die beeindruckende Ökobilanz: Im Vergleich zu ähnlichen tierischen Produkten spart Planted mit dem Kebab bis zu 87 % der CO2-Emissionen und bis zu 85 % des Wassers ein.

Kulturgut Döner: Gemeinsam für Qualität statt Kompromiss

„Der Döner gehört seit meiner Schulzeit zu meinen absoluten Lieblingsgerichten und ist definitiv etwas, das ich vermisse, wenn ich länger außerhalb Europas unterwegs bin. Für mich steht er sinnbildlich für unsere europäische Esskultur: regional leicht unterschiedlich interpretiert, aber überall beliebt und durch seine breite Verfügbarkeit geradezu demokratisiert. Umso schöner, dass wir bei Planted gemeinsam mit starken Partnern in ganz Europa kulinarischen Genuss auf den Teller bringen dürfen – ethisch, nachhaltig und ohne Kompromisse beim Geschmack“, erklärt Pascal Bieri, Geschäftsführer von Planted.

„Mit Planted setzen wir ein starkes Zeichen für die Zukunft – Premium-Qualität, echter Geschmack und Verantwortung gegenüber Umwelt und Ernährungstrends gehören für uns zusammen. Wir wollen zeigen, dass pflanzlicher Döner kein Kompromiss ist, sondern eine Erweiterung unserer kulinarischen Kultur“, ergänzt Ulas Celikkol, Partner bei Dönermeister Österreich.

Eine Kooperation mit kulinarischer Mission

Beide Unternehmen verbindet der kompromisslose Anspruch an Qualität, Transparenz und Geschmack. Während Dönermeister seit seiner Gründung 2019 den klassischen Döner auf ein neues, modernes Qualitätsniveau gehoben hat, revolutioniert Planted seit Jahren die pflanzliche Lebensmittelindustrie mit Produkten, die in Textur und Geschmack neue Maßstäbe setzen.

Dönermeister verbindet authentischen Geschmack mit urbanem Design und höchster Produktqualität. Von Beginn an im Fokus: ehrliche Zutaten, transparente Prozesse und eine Marke, die Tradition mit Zeitgeist vereint. Mit der eigenen Loyalty-App, einem effizienten Franchise-System und einem klaren Fokus auf hochwertige Zutaten hat sich das Unternehmen als eines der innovativsten Gastro-Konzepte der neuen Generation etabliert.

Planted Kebab und Planted Currywurst ab sofort genießen

Ab sofort können Gäste in allen Dönermeister-Filialen in Wien und Umgebung die neuen Planted-Gerichte probieren. Weitere Informationen zu den Standorten und dem vollständigen Angebot gibt es unter www.donermeister.at. Mehr über Planted und die innovativen pflanzlichen Produkte: www.eatplanted.com.