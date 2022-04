Planet Zoo: Wetlands Animal Pack ab sofort erhältlich

Gute Nachrichten für alle, die von Planet Zoo nicht genug bekommen – Frontier Developments veröffentlichte nun das Planet Zoo: Wetlands Animal Pack, das euch acht faszinierende neue Arten aus einem der artenreichsten Biome der Welt beschert. Das entspannte Capybara, das bemerkenswert aussehende Schnabeltier, der anmutige Asiatische Kleinkrallenotter, der wachsame Brillenkaiman, die flinke Weißnacken-Moorantilope, der prächtige Wasserbüffel, der elegante Rotscheitel-Kranich und der unverwechselbare Donaukamm-Molch werden Tierpfleger und Gäste gleichermaßen faszinieren.

Die Spieler:innen können dafür sorgen, dass sich die tierischen Neuankömmlinge dank den neuen Ausstattungs-Elementen besonders wohlfühlen. So lässt sich beobachten, wie das Capybara unter dem Heißwasserhahn badet, oder wie das Schnabeltier seine Schwimmhäute nutzt, um sich in seinem Zuhause einzugraben. Die kleine Unterwasser-Futterstation, die Unterwasserboje und der natürliche Wasserlauf sorgen ebenfalls für Komfort und Spaß in den Lebensräumen.

Das Wetlands Animal Pack bietet den Spieler:innen außerdem die Möglichkeit, sich an einem aufregenden neuen Szenario zu versuchen, das in Brasiliens atemberaubender Pantanal-Region spielt, einem der größten und vielfältigsten Feuchtbiotop-Ökosysteme der Welt. Die angehenden Zoowärter müssen in diesem Szenario Tiere retten, die nicht mehr in die freie Wildbahn zurückkehren können, und dafür sorgen, dass sie sich richtig entfalten können. Das Wohlergehen und der Schutz der Tiere stehen dabei klar im Vordergrund.