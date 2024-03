Planet of Lana: Abenteuer kommt im demnächst für PlayStation und Switch

In einem Update wurde bestätigt, dass Planet of Lana am 16. April 2024 für Nintendo Switch und Sony PlayStation veröffentlicht wird.

Mehr zu Planet of Lana

Während Nintendos Indie World Showcase im vergangenen November kündigten der Verleger Thunderful und Indie-Entwickler Wishfully an, dass sie das filmische Puzzle-Abenteuer Planet of Lana in diesem Frühjahr auf die Nintendo Switch bringen würden. Wir können uns den Ankündigungstrailer unten ansehen. Das Spiel hat eine atemberaubende Grafik und einen “aufregenden Soundtrack” von D.I.C.E und dem BAFTA-nominierten Komponisten Takeshi Furukawa (The Last Guardian). In diesem Spiel übernehmen wir die Kontrolle über Lana, die Befehle an einen “katzenähnlichen Kumpel” namens Mui austeilen kann, um alle Arten von Plattform-Herausforderungen, Rätseln und Feinden zu überwinden, die die Form von spinnenartigen Robotern annehmen.