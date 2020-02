PictoQuest für iOS und PC: Frisch von der Nintendo Switch

Mit PictoQuest kommt ein Picross-Game für iOS- und PC-SpielerInnen. Mit RPG-Elementen garniert soll das Game Spaß machen – seht hier einen Trailer!



Über PictoQuest



Einige Spiele haben es schon versucht, einen Gameplay-Mechanismus mit einem Rollenspiel-Element zu versehen. Das gab es schon bei Slot-Maschinen, Blackjack, Solitär, Match-3- und auch bei Koch-Spielen. Wenn ihr schon immer eine Picross-Variante mit einem Rollenspiel vermischen wollt, gibt es nun PictoQuest. Ihr bewegt euch auf einer Karte, die an Super Mario Bros. 3 erinnert, und spielt jeden Level. Diese Stages präsentieren euch dann ein Picross-Puzzle, das ihr lösen müsst. Als Belohnung gibt es Gegenstände, die ihr bitter benötigt – auch Bosskämpfe erwarten euch in diesem Titel.



Für die allermeisten Levels könnt ihr euch Zeit lassen. Das Picross-Spiel beginnt relativ einfach mit einem 5×5-Feld, kann aber in späteren Phasen ganz schön fordernd werden. Bosskämpfe und manche Aufgaben stellen euch aber ein Zeitlimit, was den Drama-Faktor erhöht! Nebenquests dürfen natürlich auch nicht fehlen – den Nebencharakteren will geholfen werden, indem ihr (Vorsicht, Spoiler!) Picross-Rätsel löst. Wenn ihr Picross liebt und RPG-Elemente genauso cool findet, solltet ihr euch PictoQuest im App Store für 4,99 Euro oder auf der offiziellen Website einmal näher ansehen. Einen Trailer gibt‘s hier: