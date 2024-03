Phantom Spark: Auf den Spuren von Trackmania ab 2024

Phantom Spark, ein Zeitfahren-Rennspiel, wird in diesem Sommer für so richtig Schwung sorgen. Lest hier mehr über das neue Game!

Zu Phantom Spark

Der Titel wird neben den zuvor angekündigten Switch- und PC-Versionen (Steam) auch für PlayStation- und Xbox-Konsolen erscheinen. Dies kündigten die Verlage Thunderful Games und Coatsink sowie der Entwickler Ghosts an. Hier ist ein Überblick über das Spiel über seine Steam-Seite: Phantom Spark ist ein brandneues, auf Schwung basierendem Zeitfahren-Rennspiel, das euch ermutigt, Zeitfahrenrekorde ohne Geschwindigkeitsbegrenzung zu brechen, die euch während seiner Web-, Achterbahn-ähnlichen Ebenen zurückhält. Stellt euch während der gesamten Einzelspielerkampagne hitzigen Rivalitäten, während ihr versucht, das Ziel in jedem einzelnen Level zu erreichen.

Mit leicht zu erlernendem und schwer zu meisterndem Gameplay bietet das Game euch die Möglichkeit, eure Zeit auf jeder Strecke durch das Wissen über jede Drehung und Wendung, die Beherrschung des Schiffes und die Bereitschaft, die Gesetze der Physik zu verbiegen, zu verbessern. Das Trackmania-Alike wird euch auch Wächter entgegenstellen, damit ihr sie in Rennen schlagen könnt und so neue Levels und Kosmetika freischalten dürft. Damit nicht genug: Mit Online-Bestenlisten und den Geistern anderer Spieler dürft ihr gegen eure Freunde antreten und neue Online-Rivalitäten mit anderen Spielern schmieden, während ihr darum rittert, die perfekte Zeit auf über 30 Strecken aufzustellen. Natürlich gibt es auch in Phantom Spark einen Ein-Knopf-Reset, sodass ihr kaum Lade- und Wartezeiten erlebt. Einen Trailer zum Spiel gibt es natürlich ebenso – hier ist er für euch: