Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse ab 7.4.2022 im Kino

In rund einem Monat startet mit Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse der bereits dritte Film von J.K. Rowlings Franchise. Wir haben den Kurzinhalt, Trailer und das Kinoplakat für euch.

Worum geht’s?

Professor Albus Dumbledore (Jude Law) weiß, dass der mächtige dunkle Zauberer Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) die Kontrolle über die magische Welt an sich reißen will. Da er ihn allein nicht aufhalten kann, schickt er den Magizoologen Newt Scamander (Eddie Redmayne) und eine unerschrockene Truppe aus Zauberern, Hexen und einem mutigen Muggel-Bäcker auf eine gefährliche Mission, bei der sie auf alte und neue fantastische Tierwesen treffen – und mit Grindelwalds wachsender Anhängerschaft aneinandergeraten. Doch wie lange kann sich Dumbledore im Hintergrund halten, wenn so viel auf dem Spiel steht?