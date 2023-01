PC-Anforderungen für Dead Space Remake: Kein allzu großer Horror, oder doch?

Dead Space Remake bringt die Fans zurück zum klassischen Survival-Horror-Abenteuer als Ingenieur Isaac Clarke. Was muss euer PC für das Spiel können? Das klären wir gleich hier!

Zu Dead Space Remake

Auf einer scheinbar routinemäßigen Mission, ein Raumschiff zu warten, entdecken Isaac und seine Crew viel schlimmere Dinge an Bord des scheinbar verlassenen Schiffes. Aber bevor ihr in den auf euch wartenden Terror eintauchen könnt, müsst ihr sicherstellen, dass eure technische Ausrüstung den Anforderungen des Spiels entspricht. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Anforderungen nicht auf die leichte Schulter genommen werden sollten, da ein Mangel an geeigneter Hardware zu einem unterdurchschnittlichen Spielerlebnis führen könnte. Das Spiel verlangt viel von eurem System, und alles, was weniger als die empfohlenen Spezifikationen ist, kann zu einer schlechteren Leistung führen. Daher braucht ihr Folgendes, um Dead Space Remake auf eurem PC spielen zu können:

Mindestanforderungen

CPU: Ryzen 5 2600x/Intel i5-8600

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

GPU: AMD RX 5700/Nvidia GTX 1070

Speicherplatz: 50 GB Verfügbarer Speicherplatz

Zusätzliche Hinweise: SATA SSD, wenn möglich.

Empfohlene PC-Specs

CPU: Ryzen 5 5600x/Intel i5-11600K

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

GPU: AMD RX 6700 XT/Nvidia RTX 2070

Speicherplatz: 50 GB Verfügbarer Speicherplatz

Zusätzliche Hinweise: PCIe (NVMe) SSD, wenn möglich.