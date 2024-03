Pathless Woods vereint Cozy Game und Open World-Survival

Pathless Woods, ein gemütliches Open-World-Überlebensspiel, wird ab 3. April 2024 auf Steam im Early Access-Zustand veröffentlicht.

Über Pathless Woods

Worum geht’s im Spiel? Dieses Cozy-Survival-Game ist von der alten chinesischen Kultur und Byrons Poesie inspiriert und es gibt bereits eine Demo zum Spiel. Diese ist natürlich ebenfalls auf dem PC verfügbar, und hier geht es gleich zur offiziellen Steam-Website. Verantwortlich sind dafür sowohl der Herausgeber Spiral Up Games und der Entwickler AniYa Games Studio. Der erste Eindruck ist wirklich gut, und die Optik passt.

“In einem Markt, der mit vielen ähnlichen Spielen in diesem Genre überflutet ist, zeichnet sich Pathless Woods’ durch sein einzigartiges Thema des alten China aus”, sagte das Zwei-Personen-Entwicklungsteam AniYa Games Studio in einer Pressemitteilung. “Es kombiniert Elemente des Baus, der Erkundung und des Überlebens in einer wunderschön gestalteten Welt. Es gibt eine Fülle von Inhalten, mit denen man sich beschäftigen kann, und wir freuen uns wirklich darauf, die kreativen Bemühungen zu sehen, die unsere Spieler in dieser Welt unternehmen werden!”