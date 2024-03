Path of Exile 2: Bleibt Free-to-Play, Beta kommt Ende 2024

Die Macher von Path of Exile 2 haben eine Nachricht für uns: Die zuvor für den 7. Juni angekündigte Beta wird jetzt erst Ende des Jahres stattfinden.

Warten auf Path of Exile 2

Grinding Gear Games kündigte die Nachricht in einem Tweet an, in dem es hieß: “Während wir denken, dass wir in der Lage sein würden, den Inhalt des Spiels rechtzeitig fertig zu machen, haben wir unterschätzt, wie lange es dauern wird, das Gameplay auf einen Standard zu bringen, mit dem wir zufrieden sind. Wir werden immer noch Alpha-Tests im Juni durchführen, aber wir werden die Beta auf später im Jahr verschieben.”