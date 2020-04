Partyspiel Quiplash 2 InterLASHional ab sofort auf Steam

Gute Nachrichten für die Jackbox-Games-Fans – um die Isolation, die gerade auf der ganzen Welt erlebt wird, etwas erträglicher zu machen, veröffentlichen Jackbox Games nun Quiplash 2 InterLASHional auf Steam für Windows/Mac/Linux. Das Spiel ist der erste komplett deutsch lokalisierte Titel von Jackbox Games.

Worum geht’s im Spiel?

In dem Party-Spiel geben TeilnehmerInnen auf zufällige Fragen möglichst absurde Antworten. Immer zwei davon treten dann gegeneinander an und die übrigen MitspielerInnen sowie das Publikum stimmen über ihren Favoriten ab. Bis zu acht SpielerInnen können über ihre Smartphones teilnehmen. Auf Jackbox.tv im Webbrowser geht der Spaß nach Eingabe eines vierstelligen Codes sofort los. Ein Publikum aus bis zu 10.000 Zuschauern kann mit abstimmen, um endlich zu entscheiden, wer den besten Humor hat. All dies funktioniert wunderbar auch über Streaming-Seiten oder Videokonferenzen.