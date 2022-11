Papergames kündigt Open World Dress-up-Game Infinity Nikki an

Mit Infinity Nikki kommt ein neuartiges Spiel auf PC, PlayStation, iOS und Android. Wann, lässt sich noch nicht sagen – lest hier mehr!

Über Infinity Nikki

Infinity Nikki ist ein plattformübergreifendes Open-World-Dress-up-Abenteuerspiel, das von Papergames entwickelt wurde. Darin könnt ihr Nikki und Momo in einer riesigen Fantasiewelt begleiten, frei erkunden und abwechslungsreiche Spielstile genießen. Die Kraft, die in wunderschönen Outfits ruht, wird euch einen Weg nach vorne bahnen und jede Menge Spaß auf der Reise verschaffen.

Im Miraland gibt es immer etwas zu erkunden, und mit diesem Titel erwartet uns das neueste Spiel im Nikki-Franchise. Zu den früheren Spielen, die nur auf iOS- und Android-Geräten verfügbar sind, gehören Shining Nikki, Miracle Nikki und Nikki UP2U World Traveller. Das Ganze wirkt ein wenig wie ein Game à la Disney Dreamlight Valley, aber doch wieder anders. Seht euch am besten den Trailer an, um zu verstehen, was ich meine: