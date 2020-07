Paper Beast kommt am 24. Juli 2020 für PC (Vive und Oculus)

In Paper Beast könnt ihr eurem Willen freien Lauf lassen. In einer VR-Sandbox voller Freiheit dürft ihr mit Tierchen aus Papier interagieren, wie ihr wollt – einen Trailer gibt’s hier!

Ursprünglich erschien Paper Beast für PSVR, doch nun dürfen auch die PC-FreundInnen zugreifen. Die PC-Fassung von Paper Beast bietet zahlreiche neue Features, wie etwa kontinuierlichen Move-Support und eine der Hardware angepasste, verbesserte Grafik. Aufgrund der Power könnt ihr im Sandbox-Modus eine größere Sandbox-Umgebung genießen, aber auch ein erweitertes Ökosystem, das jetzt eine evolvierende Vegetation bietet, erleben. Darüber hinaus gibt es eine größere Anzahl an Instanzen, die weitere Kombinationsmöglichkeiten bieten, neue Gameplay-Kniffe sowie eine neue Kreatur.

Über Paper Beast

Wer sich mit der Tierwelt in No Man’s Sky anfreunden konnte oder wollte, wird sich in diesem VR-Titel richtig wohl fühlen. Eric Chahi (hinter Another World, Heart of Darkness, From Dust) steckt auch hinter diesem Game, und es wird ein Abenteuer in VR sein. Sowohl die Erforschung als auch das Interagieren mit einem mysteriösen Ökosystem in einer verloren geglaubten, digitalen Welt werden ganz groß geschrieben. Ihr sollt mit jeglicher Kreatur, die ihr in Paper Beast findet, interagieren können. Eine starke Physik-Engine soll dabei die Bewegungen in Echtzeit berechnen können.

Ihr dürft selbst entscheiden, wie ihr mit den Tierchen umgeht. Je nach Situation verändern die Tiere ihr Verhalten, und meist müsst ihr Rätsel lösen oder aber die Kreaturen vor Gefahr erretten. Auch das Terrain lässt sich nahtlos verändern, was ihr wieder zum Lösen von Puzzles benötigt oder zum Überqueren von Hindernissen. Das erste Spiel von Pixel Reef in Frankreich wird also demnächst am 24. Juli 2020 auch für PC veröffentlicht, und es scheint, als würde dieses Game eine eigene Nische bedienen. Einen Trailer zum Spiel gibt es selbstverständlich, den wir euch an dieser Stelle nicht vorenthalten wollen. Was haltet ihr von Paper Beast?