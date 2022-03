Overwatch 2 bekommt geschlossene Beta am 26. April 2022

Blizzard hat einen Termin für die erste geschlossene Overwatch 2-Beta angekündigt, die die PvP-Funktion des Spiels testen wird.

Mehr zu Overwatch 2

Die geschlossene Beta wird am 26. April live gehen und eine große Gruppe von Tester:innen umfassen, die gebeten werden, Gameplay-Feedback zu geben. Ziel dieser Phase ist es, neue Funktionen, Inhalte und Systeme zu testen, bevor in zukünftigen Tests auf Stresstests der Server mit einer breiteren Spielerbasis (also eine offene Beta) umgestellt wird. Die geschlossene Beta wird 5v5, die neue Spielfigur Sojourn, vier neue Karten, den neuen Push-Modus, Helden-Reworks und ein neues Ping-System enthalten. Während dieser Test ausschließlich PC-Benutzer:innen offen steht, plant Blizzard, Konsolenspieler:innen in zukünftige Betas einzubeziehen.

Overwatch 2 wurde auf der BlizzCon 2019 angekündigt, wo bekannt gegeben wurde, dass alle Kosmetika und Fortschritte aus dem Originalspiel für die Spieler:innen weiter verwendet werden. Das Spiel wird einen neuen Spielmodus namens Push haben, der in Toronto spielt, mehr Story- und PvE-Inhalte, und alle Helden erhalten einen überarbeiteten Look. Das Spiel wird Sojourn und mehrere neue Held:innen zeigen. Inwiefern sich der Nachfolger (?) dann vom Ursprungstitel unterscheiden wird, bleibt nach wie vor fraglich. Insbesondere, weil angeblich Spieler:innen nahtlos miteinander spielen werden können, egal, ob sie Teil eins oder Teil zwei zocken. Man darf gespannt sein!