Outer Wilds erscheint am 7. Dezember 2023 für Nintendo Switch

Im beliebten Outer Worlds erwartet euch ein cooler Twist – alles startet mit einer kleinen Erkundung in den Weltraum, aber die Dinge nehmen eine Wendung. Denn schon bald erkennt ihr, dass ihr euch in einer wiederkehrenden Zeitschleife befindet. Ihr habt nur 22 Minuten Zeit, um herauszufinden, was passiert, bevor die Sonne zur Supernova wird. Anstatt aber zu sterben, beginnt ihr danach von vorne – das Spielprinzip ist einfach und fesselnd zugleich. Ihr müsst also das aus jeder Zeitschleife gewonnene Wissen nutzen, um frühere Hindernisse zu umgehen und es bis zum Ende zu schaffen. Ab 7. Dezember 2023 gibt es das Game also auch zum Mitnehmen!