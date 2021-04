Outdoor-Kameras Ring Floodlight Cam Wired Pro und Video Doorbell 4 angekündigt

Der Hersteller Ring hat die Floodlight Cam Wired Pro auf den Markt gebracht. Was diese Outdoor-Cam alles kann, lest ihr hier!

Über die Floodlight Cam Wired Pro

Die Ring Floodlight Cam Wired Pro ist die neue und fortschrittlichste Outdoor-Kamera im Portfolio von Ring. Ihre integrierte Überwachungskamera bietet eine Vielzahl innovativer neuer Funktionen, wie zum Beispiel:

Eine 3D-Bewegungserkennung, die durch einen Radarsensor noch besser Objekte erkennt und euch dadurch mehr Kontrolle über Bewegungs-Benachrichtigungen bietet

Die Vogelperspektive, durch die Bewegungsereignisse auf einer Übersichtskarte angezeigt werden, wodurch ihr den Weg eines Besuchers auf dem Grundstück nachvollziehen könnt

1080p HDR Video und eine Nachtsichtfunktion in Farbe

Gegensprechfunktion mit Audio+ (Echo-Unterdrückung und ein Array-Mikrofon, das Klangverzerrungen minimiert)

Bei der Ring Floodlight Cam Wired Pro sind 30 Tage Testzeitraum von Ring Protect enthalten, sodass ihr zusätzliche Funktionen wie den Nur-Personen-Modus oder Ergänzte Benachrichtigungen ausprobieren könnt

Privatsphäre und Verfügbarkeit

Wie alle Produkte von Ring verfügt auch die Floodlight Cam Wired Pro über wichtige Funktionen zur Wahrung der Privatsphäre, wie die anpassbare Bewegungserkennung oder Privatsphärenbereiche. Durch letztere dürft ihr wie auch bei anderen Geräten in diesem Segment gezielt Zonen im Blickfeld der Kamera ausschließen. Darüber hinaus gibt es die Option, die Audioübertragung und -Aufzeichnung zu deaktivieren. Die Ring Floodlight Cam Wired Pro wird in den kommenden Monaten für 249,00 Euro (UVP) auf Ring.com und Amazon verfügbar sein. Auf der offiziellen Website dürft ihr euch ab sofort per E-Mail anmelden, um eine Benachrichtigung zu erhalten, wenn das Gerät verfügbar ist.

Über die Ring Video Doorbell 4

Ebenfalls angekündigt wurde die Ring Video Doorbell 4, die neue batteriebetriebene Premium-Video-Türklingel von Ring. Sie bietet Funktionen wie fortschrittliche Bewegungserfassung, Farb-Pre-Roll-Technologie, verbesserte Dual-Band-WLAN-Konnektivität, Gegensprechfunktion, anpassbare Privatsphäre-Einstellungen und 1080p HD-Video. Die Farb-Pre-Roll-Technologie bietet euch eine zusätzliche 4-Sekunden-Video-Vorschau in Farbe von jedem Bewegungsereignis, so dass ihr noch besser sehen könnt, was passiert.

Die Ring Video Doorbell 4 wird ab 5. Mai für 199,00 Euro (UVP) auf Ring.com und Amazon erhältlich sein. Interessenten können auf Amazon vorbestellen oder sich ab 7. April auf Ring.com anmelden, um benachrichtigt zu werden, wenn die Ring Video Doorbell 4 verfügbar ist. Was haltet ihr von solch einer Ergänzung für euer Smart Home?