OUT NOW: Tour de France 2024 und Pro Cycling Manager 2024

Tour de France 2024 ist ab sofort für PC, PlayStation 5, PlayStation 4 und Xbox Series X|S, und Pro Cycling Manager 2024 für PC erhältlich.

Auf zum Gelben Trikot

NACON und Cyanide Studio freuen sich: Tour de France 2024 gibt den Spieler:innen die Möglichkeit, die Grande Boucle als Rennrad-Profi zu erleben. Das offizielle Spiel zur Tour de France stellt die 21 Etappen des berühmtesten Rennens der Welt sowie die anderen ASO-Rennen und alle Teams detailgetreu nach. Der Criterium-Mehrspielermodus lässt bis zu sechs Spieler:innen auf einer Etappe gegeneinander antreten, wobei jeder zwei Charaktere steuert. Außerdem können kosmetische Belohnungen freigeschaltet werden. Tour de France 2024 enthält die Strecke des Wettbewerbs von 2024 und stellt Orte wie Florenz, Bologna, Troyes und Monaco originalgetreu nach. Es wurden acht Profiteams und ca. 250 Rennrad-Profis hinzugefügt sowie eine neue Benutzeroberfläche, und der asynchrone Mehrspielermodus um über 50 Herausforderungen (Race of the Moment) und 40 (Descent of the Moment) erweitert.

Spieler:innen erleben im Pro Cycling Manager 2024 alles aus der Sicht eines Sportdirektors. Von der Talentsuche und der Rennvorbereitung bis hin zur Rekrutierung, dem Zeitplanmanagement und dem Sponsoring – das Spiel enthält alle Herausforderungen, die ein echter Sportdirektor in der Welt des Radsports zu bewältigen hat. Eine neue Funktion in der Version 2024 ist das Partner- und Sponsorenmanagement. Aktuelle Ergebnisse wirken sich auf zukünftige Budgets aus, und offizielle Partnerschaften können den Namen des Teams ändern. Die Menüs und der HUD des Spiels wurden ebenfalls verbessert. Die Teamkapitäne haben jetzt unterschiedliche Ziele, was bedeutet, dass sie sich besser auf die Rennen verteilen. Ab sofort sind Tour de France 2024 für PlayStation 5, Playstation 4, Xbox Series X|S sowie PC und Pro Cycling Manager 2024 für PC erhältlich.