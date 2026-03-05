OUT NOW: Pokémon Pokopia für Nintendo Switch 2

Das Spiel Pokémon Pokopia ist jetzt exklusiv für Nintendo Switch 2 erhältlich. Was erwartet euch in diesem Animal Crossing-like?

Über Pokémon Pokopia

In diesem gemütlichen Lebenssimulations-Abenteuer können Spieler:innen mit Pokémon zusammenarbeiten, um eine Welt zu kreieren, die jeden willkommen heißt! Pokémon Pokopia hat viele spannende Elemente zu bieten, auf die sich Fans freuen können:

Ein von Grund auf neues Leben – Spieler:innen schlüpfen in die Rolle eines Ditto, das aus einem langen Schlaf erwacht ist und sich in einen Menschen verwandelt hat. Das vertrocknete Gras und die verdorrten Bäume veranlassen Ditto dazu, der Umgebung neues Leben einhauchen zu wollen. Indem es Items herstellt und die Attacken von anderen Pokémon erlernt, beginnt es, ein Paradies zu erschaffen, das allen ein schönes Zuhause bietet.

Eine Welt genau nach Wunsch – Spieler:innen können von den Pokémon, auf die sie treffen, Attacken erlernen – etwa Bisasams Blattwerk oder Schiggys Aquaknarre. So können sie eine einladende Umgebung erschaffen, die eine Vielzahl an Pokémon anlockt. Außerdem können Spieler:innen mit den hiesigen Pokémon interagieren und beispielsweise mit Bisasams Ranken Seilspringen, mit Glumanda Feuer anzünden oder sich mit Pokémon zusammenschließen, um sie beim Bauen zu unterstützen.

Geheimnisvolle Pokémon warten – Spieler:innen werden auf ihren Abenteuern auf einige geheimnisvolle Pokémon treffen, darunter Professor Tangoloss, Schlappchu, Mooslaxo, Meister Farbeagle und mehr.

Spaß mit bis zu vier Freund:innen – Im Mehrspielermodus können Fans andere Spieler:innen und Pokémon einladen und gemeinsam online (via Nintendo Switch Online)[2] oder drahtlos lokal spielen. Spieler:innen können außerdem via GameShare Besucher mit einer Nintendo Switch 2- oder Nintendo Switch-Konsole, die das Spiel nicht besitzen, zum Spielen einladen.

Spieler:innen können sich außerdem auf das erste zeitlich begrenzte Event „Mehr Flaum für Hoppspross“ freuen, das von Montag, den 9. März, um 21:00 Uhr bis Dienstag, den 24. März, um 20:59 Uhr im Spiel stattfinden wird. Während dieses Events können Spieler:innen sich mit Hoppspross anfreunden und ihm dabei helfen, Pusteflaum zu sammeln, der gegen Möbel zum Thema Picknick eingetauscht werden kann. Wenn Spieler mit diesen Items Habitate bauen, werden sie sich auch mit Hubelupf und Papungha anfreunden können – Pokémon, die normalerweise nicht im Spiel anzutreffen sind. Mehr Informationen gibt es auf der offiziellen Website von Pokémon Pokopia.