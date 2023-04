Ostergewinnspiel 2023: Tag 9

Bald hoppelt wieder eine Armada flauschiger Hasen in Geberlaune durchs Land – und das feiern wir bei unserem Ostergewinnspiel 2023 mit täglich prall gefüllten Osternestern! Von Gadgets über Smartphones bis hin zu Games ist wohl für alle etwas Spannendes dabei.

Was gibt’s zu gewinnen?

Im heutigen Nest verstecken sich folgende Preise:

1x Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key (PS5)



1x Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key (PS4)

1x Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key (Switch)

1x Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key (PS5)

1x Wo Long: Fallen Dynasty (Xbox)



2x Wo Long: Fallen Dynasty (PS4)

Wir bedanken uns bei Plaion für die Unterstützung unseres Ostergewinnspiel!

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key

Die Geschichte fängt damit an, dass eine Gruppe Inseln namens Kark Isles in der Nähe der Heimatstadt der Protagonistin Ryza auftaucht. Das betrachten Ryza und ihre Freunde als Bedrohung. Sie untersuchen die Inseln und entdecken Ruinen mit einem gewaltigen Tor. Als Ryza sich soeben dem Tor nähert, erklingt eine seltsame Stimme in ihrem Kopf und gibt ihr auf, den „Code of the Universe“ aufzuspüren. Was verbirgt sich auf der anderen Seite des Tors, und was bedeutet „Code of the Universe“? Ryza und ihre Freunde hoffen, einen Weg zur Rettung ihrer Heimat zu finden. Sie begeben sich auf ein großartiges Abenteuer rund um einen „Key“ und die Wurzeln der Alchimie.

Bei Atelier Ryza 3 sind zahlreiche Karten nahtlos miteinander verbunden, und Spieler:inne können zwischen verschiedenen Bereichen wechseln, ohne über einen Startbildschirm zu schalten. Genießt eine ausgedehnte, lebendige Welt mit höheren Freiheitsgraden. Komme außerdem wieder mit Charakteren aus früheren Spielen zusammen, und lernt neue, für die Geschichte wesentliche Schlüsselcharaktere kennen. Stürzt euch mit einer breiten Auswahl von Freunden (eine der größten in der Serie) ins Abenteuer.

Der Kern dieses Titels ist das neue „Key“-System. Es gibt verschiedene Arten und Effekte von „Keys“, die bei der Exploration”, in der „Synthesis“ und im „Combat“ verwendet werden können. Macht guten Gebrauch von ihnen, und genießt das Abenteuer auf überzeugendere, flüssigere Weise!