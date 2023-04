Ostergewinnspiel 2023: Tag 15

Bald hoppelt wieder eine Armada flauschiger Hasen in Geberlaune durchs Land – und das feiern wir bei unserem Ostergewinnspiel 2023 mit täglich prall gefüllten Osternestern! Von Gadgets über Smartphones bis hin zu Games ist wohl für alle etwas Spannendes dabei.

Im heutigen Nest verstecken sich folgende Preise:

Wir bedanken uns bei Plaion und Prime Matter für die Unterstützung unseres Ostergewinnspiel!

The Chant ist ein Horrorspiel, das die dunkle Seite der Spiritualität erkunden soll. Der Third-Person-Horrortitel spielt in einem spirituellen Rückzugsort und lässt euch ums Überleben kämpfen. Ein Ritual geht schief, und plötzlich steht ihr kosmischem Terror und psychedelischen Schrecken gegenüber! Ein Horror-Action-Adventure in Third-Person-Perspektive für Einzelspieler, das in einem spirituellen Retreat auf einer abgelegenen Insel spielt. Ein friedliches Wochenende verwandelt sich schnell in einen kosmischen Albtraum, als ein Gruppenritual einen Durchgang in den Nebel öffnet – eine psychedelische Dimension des Schreckens, die sich von negativer Energie ernährt. Interagiert mit wiederkehrenden Charakteren, erkunde die komplexe Geschichte der Insel und stelle euch furchteinflößenden Erkenntnissen über den Kosmos. Nur ihr könnt die Kreaturen bekämpfen, die Überlebenden zu Sinnen bringen und das Erbe eines Kults aus den 70er Jahren enträtseln, um das Ritual rückgängig zu machen. Interagiert mit den anderen Teilnehmern des Retreats, die langsam von ihrer eigenen negativen Energie verschlungen werden. Überlebt im Kampf gegen zahllose prismatische Kreaturen und Kultisten, die aus dem Nebel entkommen sind, und finde die Wahrheit über die seltsame Vergangenheit der Insel heraus.