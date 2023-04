Ostergewinnspiel 2023: Tag 12

Bald hoppelt wieder eine Armada flauschiger Hasen in Geberlaune durchs Land – und das feiern wir bei unserem Ostergewinnspiel 2023 mit täglich prall gefüllten Osternestern! Von Gadgets über Smartphones bis hin zu Games ist wohl für alle etwas Spannendes dabei.

Im heutigen Nest verstecken sich folgende Preise:

Wir bedanken uns bei Plaion für die Unterstützung unseres Ostergewinnspiel!

Goat Simulator 3 ist Coffee Stains brandneues Sandbox-Abenteuerspiel in der Third-Person-Perspektive, in dem ihr buchstäblich zur ZIEGE werdet. Genau wie im ersten Goat Simulator müsst ihr euren ganz eigenen Weg über die riesige Insel San Angora bahnen – dieses Mal mit ganz neuen Gebieten, Herausforderungen und Ereignissen, die es zu entdecken gilt. Aber was ist das Leben als Ziege ohne Freunde, mit denen ihr es erkundet? In Goat Simulator 3 könnt ihr eine ganze Herde um euch scharen und gemeinsam die Welt unsicher machen. In Goat Simulator 3 gibt es Ziegen! Große Ziegen, gestreifte Ziegen, wütende Ziegen und verrückte Ziegenvarianten, die es noch zu entdecken gilt – alle anpassbar mit fähigkeitsgesteuerter Montur vom Horn bis zum Huf. Feiert euren eigenen „Stil“ mit dem neuesten modischen Unsinn, von Toilettenpapierrollen über Teetabletts bis hin zu Jetpacks und mehr. Werdet die Ziege, die ihr schon immer sein wolltet. Eure Freunde können auch Ziegen sein! Goat Simulator 3 bietet 4-Spieler:innen-Koop, lokal oder online. Erkundet gemeinsam die Welt von San Angora, treibt zusammen jede Menge Unfug, tretet in sieben lustigen Mehrspieler:innen-Minispielen gegeneinander an … und seid dann die längste Zeit Freunde gewesen.