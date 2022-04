Ostergewinnspiel 2022: Tag 9

Bald hoppelt wieder eine Armada flauschiger Hasen in Geberlaune durchs Land – und das feiern wir bei unserem Ostergewinnspiel 2022 mit täglich prall gefüllten Osternestern! Von Gadgets über Smartphones bis hin zu Games ist wohl für alle etwas Spannendes dabei.

Was gibt’s zu gewinnen?

Im heutigen Nest verstecken sich folgende Preise:

1x Huawei FreeBuds 4i – hier geh’ts zu unserem Test



Huawei FreeBuds 4i

Die Huawei FreeBuds 4i bestechen durch ihre besonders starke Akkuleistung, das schlichte und elegante Design, die glasklare Audioqualität. Mt der intelligenten Geräuschunterdrückung Active Noise Cancellation (ANC) sind sie der ideale Begleiter.

Das kompakte Case der Huawei FreeBuds 4i liegt mit seiner Form und Größe ideal in der Hand und macht die smarten In-Ear-Kopfhörer zum optimalen Begleiter für jeden Tag. Auch der Tragekomfort wurde verbessert und die Form der Huawei FreeBuds 4i noch besser an den Gehörgang angepasst. So profitieren auch Langzeithörer von dem verfeinerten Design mit einem noch angenehmeren Tragegefühl.

Die Lieblingsmusik ist mit den Huawei FreeBuds 4i immer mit dabei. Mit bis zu 10 Stunden Akkulaufzeit bei nicht aktivierter ANC bieten die Huawei FreeBuds 4i ein durchgehendes Musikvergnügen oder auch 6,5 Stunden an Sprachtelefonie. Eine Ladung im kompakten Charging Case sorgt für eine Nutzungsdauer von 22 Stunden Musikgenuss oder 14 Stunden an Telefonaten, mit aktiver ANC garantieren die Huawei FreeBuds 4i 7,5 Stunden Musikgenuss oder 5,5 Stunden an Anrufen und bieten den Nutzern so größte Flexibilität.

Mehr über die Earbuds erfahrt ihr in unserem Test.