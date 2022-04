Ostergewinnspiel 2022: Tag 14

Das Y76 5G verfügt über ein Multi-Turbo-System, das die Netzwerknutzung, KI, Spieleleistung und Wärmeableitung optimiert. Zusätzlich zum ausdauernden 4.100-mAh-Akku sorgt die 44W FlashCharge-Technologie dafür, dass das Y76 5G mit einem modernen Alltag Schritt halten kann: Das Gerät lädt in nur 32 Minuten effizient und schnell auf 70 %. Wie alle Smartphones der Y-Serie bietet auch das Y76 5G große Funktionsvielfalt: Dual-SIM-Unterstützung, 5G-Konnektivität und einen seitlich platzierten Fingerabdrucksensor. Das neueste Android Betriebssystem und Funtouch OS 12, der MediaTek Dimensity 700 7nm 5G Prozessor und 8 GB Arbeitsspeicher sorgen für eine flüssige Nutzung.

Mit dem Y76 launchte Vivo einen echten Smartphone-Allrounder. Das Smartphone bietet eine fortschrittliche 50 MP-Hauptkamera als Teil des Dreifachkamerasystems auf der Rückseite. Für Selfies eignet sich die 16 MP HD-Frontkamera. Nachteulen schätzen den Super Night Shift Mode 2.0, der für scharfe und lebendige Aufnahmen in der Dunkelheit sorgt. Mit EIS und Eye Autofocus ist das Gerät bestens für stabile Videoaufnahmen unterwegs ausgestattet.

Bald hoppelt wieder eine Armada flauschiger Hasen in Geberlaune durchs Land – und das feiern wir bei unserem Ostergewinnspiel 2022 mit täglich prall gefüllten Osternestern! Von Gadgets über Smartphones bis hin zu Games ist wohl für alle etwas Spannendes dabei.

Teilnahmebedingungen

Um unsere Oster-Preise gewinnen zu können, müsst ihr eure Kontaktdaten im Teilnahmeformular korrekt eintragen. Außerdem müsst ihr herausfinden, wie viele Ostereier wir in den Beiträgen des Vortags versteckt haben? Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 14.4.2021 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!