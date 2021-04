Ostergewinnspiel 2021: Tag 6

Der Osterhase war da und wir feiern weiter! Mit unserem Ostergewinnspiel 2021 mit täglich prall gefüllten Osternestern! Vergesst nicht auf unseren Hauptpreis, bei dem ihr noch bis zum 18.04. teilnehmen könnt.

Im heutigen Nest verstecken sich folgende Preise:

Wir bedanken uns bei Ravensburger für die Unterstützung unseres Ostergewinnspiel!

Silver Amulett

„Silver“ ist ein taktisches Kartenspiel von den Machern von „Werwölfe Vollmondnacht“, in dem ihr Karten zieht, ausspielt und austauscht, um eure eigene Auslage zu verbessern. Legt zu Beginn 5 Karten verdeckt vor euch, diese Auslage bildet euer Dorf. Im Spielverlauf gilt es herauszufinden, welche Charaktere in eurem Dorf wohnen und wie ihr diejenigen mit hohen Zahlen loswerden könnt. Denn die Zahl auf jeder Karte steht für die Anzahl Werwölfe, die dieser Charakter in euer Dorf lockt. Je mächtiger der Charakter, desto höher die Zahl an Werwölfen. Wer an der Reihe ist, zieht eine Karte vom Nachzieh- oder vom Ablagestapel. Diese könnt ihr mit einer oder mehreren Karten in eurem Dorf austauschen. Mehrere Karten könnt ihr nur dann austauschen, wenn diese alle dieselbe Zahl zeigen. Falls ihr vom Nachziehstapel zieht, könnt ihr die Karte stattdessen auch abwerfen, um ihre besondere Fähigkeit zu nutzen. Dann ermöglichen euch die bekannten Charaktere wie Seherin, Räuber und Hexe Karten in eurer Auslage anzusehen, aufzudecken oder gar von einem Mitspieler zu stehlen. Andere Charaktere wie Dorfbewohner, Leibwächter und Doppelgängerin helfen hingegen, wenn ihr sie in eure Auslage legt. Wer glaubt, die wenigsten Werwölfe (=geringste Kartensumme) in der eigenen Auslage zu haben, kann die Abrechnung ausrufen. Dann endet die Runde und ihr vergleicht eure Karten. Habt ihr die geringste Summe, erhaltet ihr das Silber-Amulett und könnt damit in der nächsten Runde eine eurer Karten vor den Mitspielern schützen. Notiert alle verbleibenden Werwölfe als Strafpunkte. Wer nach 4 Durchgängen die wenigsten Punkte gesammelt hat, gewinnt.