Ostergewinnspiel 2020: Tag 7

Bald hoppelt wieder eine Armada flauschiger Hasen in Geberlaune durchs Land – und das feiern wir bei unserem Ostergewinnspiel 2020 mit täglich prall gefüllten Osternestern! Angefangen von Gadgets über Video-Games bis hin zu Animes ist wohl für alle etwas Spannendes dabei.

Im heutigen Nest verstecken sich folgende Preise:

Wir bedanken uns bei Wired Productions für die Unterstützung bei unserem Ostergewinnspiel.

Schnallt euch an und hebt euch in Avicii Invector in die rhythmischen Regionen unerforschter Räume ab. Kreiert in Zusammenarbeit mit dem verstorbenen Superstar-DJ, ist Avicii Invector ein pulsierendes, frenetisches Rhythmus-Action-Erlebnis.

Schwebt durch stimmgewaltige Melodien, erwischt jede Blende und ergreift jeden Beat in Aviciis 25 größten Hits, inklusive dieser globalen Chart-Topper: Without You, Wake Me Up und Lay Me Down.

Sei dein eigener Meister oder lasse den Partygeist eines AVICII-Konzerts in diesem wettkämpferischen und aufregenden Spiel wiederauferstehen. Jeder Track ist perfekt auf die visuellen Elemente auf dem Bildschirm abgestimmt und schickt dich auf eine musikalische Odyssee friedlicher Erkundung. Finde deinen Rhythmus, fühle den Beat und lass die musikalische Reise beginnen.