Ostergeschenk von Wargaming: Master of Orion gratis für WoT-SpielerInnen

Wargaming beschert allen World of Tanks SpielerInnen ein Ostergeschenk und so bekommt ihr das 4X-Strategiespiel Master of Orion gratis für den PC und/oder Mac.

Wie bekommt ihr Master of Orion gratis?

Um in den Genuss des ikonischen 4X-Strategie-Meisterwerks zu kommen, müsst ihr in World of Tanks zwischen dem 09. und 23. April lediglich eine einfache Gefechtsmission in Zufallsgefechten (inklusive Großgefechte) erfolgreich abschließen. Sobald dieses Ziel erreicht ist, wird die Einzelspieler-Erfahrung von Master of Orion im Wargaming.net Game Center zum Download freigeschaltet. Darüber hinaus erhalten die Spieler kosmisch kosmetische Belohnungen für ihre Fahrzeuge in World of Tanks.

„Wir sind begeistert davon, unseren Spielern die Chance zu geben, den Weltraum zu erobern und ihre taktischen Fähigkeiten jenseits der Atmosphäre einzusetzen – und zwar gratis! Sowohl für VeteranInnen als auch EinsteigerInnen ist Master of Orion ein grenzenloses und aufregendes Strategiespiel, das Abenteurern die Möglichkeit gibt, den Rand des Universums von Zuhause aus zu erkunden. Viel Spaß mit diesem großartigen Content“, so Max Chuvalov, Publishing Director von World of Tanks.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://worldoftanks.eu/news/general-news/master-of-orion/