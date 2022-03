Originales Dying Light bekommt ein Upgrade auf PS5 und Xbox Serie

Techland gab am Dienstag bekannt, dass es einen Patch für Dying Light herausgebracht hat, der das Spiel aus dem Jahre 2015 auf PlayStation 5 verbessern wird. Mehr Infos gibt’s hier!

Dying Light für PS5 und Xbox Serie

Ein Patch, der die gleichen Verbesserungen für das Spiel auf der Xbox Serie bringt, ist später auf dem Weg, sagte das Studio. Der Patch, der bereits verfügbar ist, führt drei neue Videomodi sowie eine 25%ige Erhöhung der Betrachtungsentfernung ein. Spieler:innen können wie gehabt zwischen einem Leistungsmodus (60 Bilder pro Sekunde in Full HD, also 1920×1080), einem Qualitätsmodus (30 fps bei 4K-Auflösung) oder einem ausgewogenen Modus mit dem Ziel von 60 fps in Quad High Definition wählen.

Das Update bietet auch Verbesserungen für PlayStation 4 Pro-Besitzer:innen. Es verbessert die 30-fps-Grenze von Dying Light (das Spiel ist flüssiger) und bringt eine neue Netzwerklösung in das Spiel. Dying Light wurde ursprünglich am 27. Januar 2015 auf PlayStation 4, Windows PC und Xbox One veröffentlicht. Eine Fortsetzung, Dying Light 2 Stay Human (zu unserem Test), wurde bereits auf PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One und Xbox Serie veröffentlicht und ist irgendwann gegen Ende Juni für Nintendo Switch geplant.