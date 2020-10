Orange is the new Black Staffel 7 ab 19.11.2020 auf DVD und Blu-ray

Seit nunmehr sieben Jahren begeistert die Gefängnis-Serie um die erfolgreiche Managerin Piper Chapman, die ihre Vergangenheit als Drogenkurierin einholt und sie für eine Haftstrafe in ein taffes Frauengefängnis bringt, weltweit Millionen von ZuschauerInnen. Liebe, Freundschaften, Intrigen, Verrat, soziale Machtspiele und illegale Geschäfte – die Kultserie bietet beste Crime-Unterhaltung und findet nun mit der Orange is the new Black Staffel 7 ihren dramatischen, bewegenden Höhepunkt. Worum geht’s? Piper ist nun auf freiem Fuß, aber sie hat Schwierigkeiten ihrer neu gewonnenen Freiheit etwas Positives abzugewinnen, zumal sie die immer noch im Gefängnis sitzende Alex vermisst. Im Hochsicherheitsgefängnis geht es wie immer hoch her. Taystee könnte lebenslänglich drohen, Red leidet an Demenz und Tiffany träumt zusammen mit Crazy-Eyes von einer besseren Zukunft…