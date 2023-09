Oral-B launcht Oral-B Pro Aufsteckbürsten mit x-förmiger Borstentechnologie

Oral-B ebnet mit dem Launch der neuen Oral-B Pro Aufsteckbürsten den Weg für eine neue Ära des Zähneputzens. Mit ihrer X-förmigen Borstentechnologie entfernen sie klinisch erwiesen 100% mehr Plaque als eine Handzahnbürste.

Was haben die neuen Oral-B Pro Aufsteckbürsten zu bieten?

In Deutschland entwickelt, umschließen die runden, von Zahnärzt:innen inspirierten Bürstenköpfe jeden Zahn einzeln, um perfekt in die Zahnzwischenräume zu gelangen und 100% mehr Plaque zu entfernen – für eine bessere und intensivere Reinigung. Die X-förmige Borstentechnologie passt sich an die unterschiedlichen Flächen der Zähne an und entfernt Plaque auch dort, wo normale Borsten nicht hingelangen.

Überlegendes Putzerlebnis mit sanfter Zahnfleischpflege

Die neuen Pro Bürstenköpfe sind besonders sanft zu Zähnen und Zahnfleisch und sorgen dabei für ein überlegenes Putzerlebnis und eine nachweislich bessere Reinigungsleistung.*

Als unabdingbares Element der täglichen Morgen- und Abendroutine hat die Zahnpflege einen immensen Einfluss auf die Mundgesundheit und das allgemeine Wohlbefinden. Aus diesem Grund hat Oral-B die neuen Pro Aufsteckbürsten entwickelt, um Nutzer:innen eine Reinigung zu ermöglichen, die ihre Mundgesundheit besser als je zuvor erhält und schützt.

Die neue X-förmige Borstentechnologie wird bei allen Oral-B Pro Aufsteckbürsten eingeführt. Die Bürstenköpfe bestehen zu 78 % aus biobasiertem Kunststoff, der von der ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) nach dem Massenbilanzansatz zertifiziert ist.

Nie wieder zu spät wechseln

Zahnärzt:innen empfehlen, die Aufsteckbürste alle drei Monate auszutauschen. Damit Nutzer:innen nie wieder zu spät wechseln, signalisieren die Oral-B Pro Aufsteckbürsten, wann es Zeit für eine neue Aufsteckbürste wird: Der Großteil der Oral-B Pro Aufsteckbürsten ist mit grünen Indikator-Bürsten ausgestattet, welche sich, je nach Putzstil, mit der Zeit gelb verfärben und zeigen so den optimalen Zeitpunkt zum Wechsel der Aufsteckbürste an, sodass wieder die volle Putzleistung erzielt werden kann.