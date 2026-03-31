OPPO kündigt das Find X9 Ultra für den 21. April an

Markiert euch den 21. April 2026 im Kalender: OPPO hat heute offiziell den globalen Marktstart seines neuesten Kamera-Flaggschiffs, dem Find X9 Ultra, bestätigt. Im Fokus der Neuvorstellung steht vor allem die Weiterentwicklung der Zoom-Fotografie. Das Herzstück bildet dabei eine 50-MP-Telekamera, die in Zusammenarbeit mit Hasselblad entwickelt wurde und einen 10-fachen optischen Zoom bietet. Laut Hersteller ermöglicht das System durch technologische Kniffe sogar eine 20-fache Vergrößerung auf optischem Niveau.

Innovative Periskop-Technik für schlanke Gehäuse

Bisher scheiterten höhere optische Zoomstufen oft an den physikalischen Grenzen und dem Platzangebot innerhalb eines Smartphones. Um dieses Problem zu lösen, setzt OPPO auf eine neue Periskop-Struktur mit einer 5-fachen Prisma-Reflexion. Das Licht wird dabei fünfmal umgelenkt, was den echten 10-fach-Zoom ermöglicht, während die Bauweise des Moduls gleichzeitig um 30 Prozent schrumpft. Ihr könnt euch also auf ein leistungsstarkes Kamerasystem freuen, ohne dass das Gerät unnötig klobig wird. Ergänzt wird die Konstruktion durch die sogenannte Pristine Optical Path Architecture, die für ein besonders sauberes Bildsignal auf dem Sensor sorgen soll.

Stabilität bei maximaler Vergrößerung

Damit eure Aufnahmen auch bei hohen Zoomstufen scharf bleiben, integriert OPPO eine neu entwickelte Sensor-Shift-Bildstabilisierung. Da sich bei einem 10-fachen Zoom bereits winzige Zitterbewegungen massiv auswirken, bietet das System einen besonders großen Stabilisierungsbereich. Ihr dürft also auf detailreiche Ergebnisse gespannt sein, die durch das Zusammenspiel von Hardware und softwarebasierter Bildverarbeitung optimiert werden. Weitere technische Details zu den Spezifikationen und Funktionen verraten die Entwickler:innen am offiziellen Launch-Tag im April.