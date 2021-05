Open-World-Jagdspiel Open Country Releasetermin enthüllt

Gute Nachrichten für die Fans von Open-World-Jagdspielen – 505 Games verkündete nun den Open Country Releasetermin. Demnach erscheint das Outdoor-Abenteuer am 3. Juni 2021 für PS4, Xbox One und PC. Zudem gibt es eine neuen Gameplay-Trailer, der euch neue Details zu den Angel-, Fahrzeug- und Wanderelementen des Spiels sowie eurem treuen Jagdhund präsentiert.

Das Spiel lässt euch in die Wanderstiefel eines ganz normalen Büroangestellten schlüpfen, die euch Abwechslung vom beengten Stadtleben bescheren. Um der Hektik und dem Trubel der Großstadt zu entfliehen, begebt ihr euch begleitet von eurem virtuellen Hund in die ungezähmte Natur und entdecken ihre Überlebenskünste und die neu gewonnene Freiheit in der Wildnis.

Open Country wird von Funlabs entwickelt und ist ab Donnerstag, den 3. Juni 2021 zum Preis von €14,99 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Weitere Details zu Open Country gibt es auf www.opencountrygame.com.