OnePlus 8 Pro und OnePlus 8 vorgestellt

Wie auch bei anderen Launch-Events macht ein Video den Anfang. Wir sehen, wie Leute auf der ganzen Welt ein rotes USB-C-Ladekabel der Marke OnePlus herumreichen. Mit „Never Settle“ und „We‘re all in this together“ stimmt der Hersteller die ZuseherInnen ein. Warten macht das Produkt umso süßer, so die Aussage von OnePlus: Über sechs Monate Wartezeit haben nun zu diesem Announcement geführt! Hier das Video:

Los geht‘s

Ryan Fenwick, Head of Corporate PR von OnePlus, feuert gleich einmal gegenüber der Konkurrenz: Hier wird nicht so getan, als würde man vor einem Publikum sprechen. Ähnlich wie Nokia werden die Sprecher von ihrem jeweiligen Heimatland Videos einspielen – und dann geht es auch schon los. OnePlus gehört zu den Top 4 weltweit, und das, obwohl OnePlus gerade mal sechs Jahre alt ist. Über 5,5 Millionen Mitglieder der OnePlus-Familie können nicht irren, so die Aussage. Nach einem Blick in die Vergangenheit und einem Gastbeitrag von T-Mobile (wegen 5G) geht es los.

Das OnePlus 8 Pro

Den Anfang macht das OnePlus 8 Pro. Die Tagline „Lead with Speed“ macht den Anfang: Die Farben sind Ultramarinblau, Onyx-Schwarz sowie Glacial Green. Eine 3,8 Millimeter-Frontkamera ist die einzige Unterbrechung des Displays, und nun gibt es ein IP68-Rating als Schutz gegen Staub und Wasser. Beim Bildschirm soll das OnePlus neue Wege beschreiten. Was heißt das genau? Ryan geht ins Detail: Das 6,78 Zoll-Display hat eine Bildwiederholrate von 120 Hz, löst mit 3168 x 1440 Bildpunkten auf, bekommt 1300 Nits Helligkeit hin und kann HDR10+ und 10-Bit-Farbe (also über 1 Milliarde Farben) darstellen.

DisplayMate hat einen Award hergegeben, und 13 Rekorde wurden entweder gebrochen oder eingestellt. Das 120 Hz-Display wird bei Inhalten, die unter 120 Hz verlangen, einfach zusätzliche Frames einfügen – mal sehen, wie sich das auf die Akkulaufzeit auswirkt. Die Kameras lösen mit 48 Megapixel auf, auch der 120 Grad-Ultraweitwinkelsensor. Es werden insgesamt viel schönere Fotos und Videos als je zuvor versprochen, auch bei schwacher Beleuchtung und in der Nacht! 3 Mikrofone mit „Audio Zoom“ versprechen sowohl Surround-Sound als auch die Möglichkeit, auf Geräusche reinzuzoomen.

Die restliche Technik

Im Smartphone werkt ein Qualcomm Snapdragon 865-Prozessor mit 12 GB LPDDR5 RAM. Dazu gibt es UFS 3.0, Wi-Fi 6, einen Akku mit 4.510 mAh Fassungsvermögen und einer Schnellladefunktion (60 % in 30 Minuten). Die Stereo-Lautsprecher können Dolby Atmos ertönen lassen, und das macht natürlich für ein Gerät, das auch fürs Gaming präsentiert wird, durchaus Sinn. Dazu soll ein neuer Vibrationsmotor für das passende Feedback sorgen. Warp Charge 30 Wireless sorgt dafür, dass das OnePlus 8 Pro auch kabellos aufgeladen werden kann. Reverse Charging, also andere Handys mit eurem Smartphone kabellos laden, ist auch dabei.

Die Software OxygenOS ist natürlich wieder mit von der Partie, und 280 neue Optimierungen sollen gemeinsam mit dem 120 Hertz-Display für butterweiche Bedienung sorgen. Ein Dark-Modus sowie dynamische Hintergrundbilder sind ebenso mit an Bord. Eines der neueren Features dank Google sind Live-Untertitel. Dazu kommen 100 GB Google-Speicher, die ihr für 3 Monate ausprobieren könnt. Google Stadia ist ebenfalls auf eurem OnePlus 8 Pro mit von der Partie, wenn ihr das wünscht. Nicht nur Google, auch Amazon Alexa kann mit diesem Handy betrieben werden.

Das OnePlus 8

Der kleinere Bruder des Flaggschiffes verspricht, seinem großen Bruder in nichts nachzustehen. Ryan Fenwick hat dazu Folgendes zu sagen: Software-Optimierungen werden für alle OnePlus-Smartphones ausgerollt, und das friktionsfreie Design soll euch nicht belasten. Fans wollten schon lange ein kleineres Flaggschiff haben, und 6,78 Zoll wie beim Pro sind einfach zu viel. Daher ist das OnePlus 8 mit einem 6,55 Zoll-Display bei einer Breite von 72,9 Millimeter zu haben. Das Smartphone ist gerade mal 8 Millimeter dünn, und wiegt gerade mal 180 Gramm.

Die Farben sind Onyx Black, Glacial Green und Interstellar Glow. Letzteres kann ähnlich wie Perlmutt verschiedene Farben aus verschiedenen Winkeln abspiegeln. Mit 2400 x 1080 Bildpunkten (20:9-Format), 90 Hertz und 1100 Nits Höchsthelligkeit ist das OnePlus 8 tatsächlich gut ausgestattet. Auch hier gab DisplayMate wieder die Note A+, und 10 Rekorde wurden entweder gebrochen oder eingestellt. Die Kameras umfassen eine 48 MP-Hauptkamera, 16 MP Ultraweitwinkel und einen Makrosensor. Wieder werden tolle Fotos und Videos versprochen, das lässt sich gerne in einem Review testen!

Technik und Zubehör

Auch im OnePlus 8 ist genauso ein Snapdragon 865-Prozessor mit 12 GB RAM am Werk. Bis zu 256 GB UFS 3.0 Speicher sind verbaut, Wi-Fi 6 und Haptic Vibration 2.0 sind mit an Bord. Der Akku fasst 4.300 mAh und unterstützt die gleiche Schnellladefunktion wie das Flaggschiff. Die 5G-Technologie wird von beiden Smartphones gleichermaßen unterstützt, und sämtliche bislang unterstützten Frequenzen können von den OnePlus 8-Geräten verwendet werden. Pete Lau, Founder und CEO von OnePlus, steuert ein paar Worte zur Strategie mit dem US-Provider Verizon bei, auch Qualcomm ist mit einem Statement zu 5G dabei.

OnePlus stellt auch gleich die Bullets Wireless Z vor, die aber trotzdem beide Hörer mit einem Kabel verbunden haben. In nur 10 Minuten wird hier Strom für 10 Stunden Musikgenuss (20 Stunden bei voller Ladung) bereitgestellt. Sie sind in Black, Blue, Mint und Oat erhältlich. Es gibt ein Case für das Smartphone in Sandstone Black, Smoky Purple und Cyan. Ein Künstler namens André hat ebenso drei Cases veröffentlicht, und die Limited Edition (10.000 Stück) wird euch ein spezielles Design für das Smartphone ermöglichen.

Preise und Verfügbarkeit

Die Bullets Wireless Z werden 49,95 Euro kosten. Zu den Cases gab es keine weitere Ankündigung, aber dafür zu den Smartphones! Das OnePlus 8 mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher ist um 699 Euro erhältlich, und die stärkere Variante mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher um 799 Euro. Das OnePlus 8 Pro mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher kann man um 899 Euro erstehen, und die 12 GB RAM/256 GB Speicher-Variante kostet 999 Euro auf der offiziellen Website. Ab 21. April ist der Marktstart auch bei uns in Europa, Vorbestellen ist ab sofort möglich!