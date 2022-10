One Piece Film: Red Kritik: Eine alte Bekannte aus Ruffys Vergangenheit

Gerne erinnere ich mich an One Piece Stampede zurück – die kurzen Auftritte von vielen Altbekannten (Piraten, Marine, aber auch Ex-Samurai der Meere), die ihre Kräfte bündelten, um eine Piratenlegende und schier unbesiegbaren Feind zur Strecke zu bringen. Es war der für mich bis dato beste One Piece Film, wobei mir auch klar ist, dass das sicher nicht alle Strohhutpiratenfans das so sehen. One Piece Film Red geht einen etwas anderen Weg, als die Vorgängerfilme, versucht aber das Besten aus allem in einem Werk zu vereinen. Wir haben Auftritte von alten Bekannten, einen epischen “Boss-Fight”, weitere Insights rund um die One Piece Welt, jede Menge Humor und richtig coole Kampfszenen. Neu mit dabei ist ein ich würde schon fast Musical-Stil, denn immer wieder hört man richtig lässige Musikstücke, die vor allem dank Utas Kräfte sich perfekt in den Film einfügen. Das kann aber auch gern in zukünftigen Filmen – auch ohne Uta – gerne wiederholt werden. Auch der Mix aus Computeranimation und dem klassischen Anime-Stil gefällt mir hier wesentlich besser als bei Dragon Ball Super: Super Hero, weil alles viel harmonischer wirkt.

One Piece Film Red reiht sich, trotz des Auftritts von Shanks Piratenbande sowie Fanlieblingen von der Marineseite für mich hinter One Piece Stampede, One Piece Film Z und One Piece Strong World sowie knapp vor One Piece Gold ein. Dennoch werde ich mir den Film sicher noch einige Mal anschauen.