One Piece Film Red 4K-Edition erscheint am 8.12.2023

Gute Nachrichten für alle 4K-Enthusiast:innen, die auch Fans der Strohhutpiraten sind – Crunchyroll bringt am 8.12.2023 eine One Piece Filme Red 4K-Edition in den Handel, die neben einem gestochen scharfen Bild auch mit einigen Extras aufwartet.

Worum geht’s?

Wir befinden uns im großen Piratenzeitalter. In dem Menschen auf der Suche nach Reichtum, Macht und Ruhm die Meere unsicher machen. Für Piraten ist dies eine Epoche der Träume. Allerdings gibt es einige unter ihnen, die ausschließlich Freund am Morden und Plündern haben. Durch ihr Taten erleben Machtlose unendliche Tage an Unterdrückung und Leid. Die Marine, die unter der Zuständigkeit der Weltregierung steht, ist nicht in der Lage alle von ihnen zu retten. Doch auf wen können sich sie sich stattdessen verlassen. Was müssen sie tun, um beschützt zu werden. Aus diesem Grund möchte Uta, ein Musikstar, eine neue Ära erschaffen.