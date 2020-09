One Piece CP9-Arc ab sofort auf Crunchyroll verfügbar

Gute Nachrichten für die One Piece Fans, die schon lange darauf gewartet haben – Seit gestern ist der One Piece CP9-Arc auch auf Crunchyroll verfügbar. Damit könnt ihr euch die Geschichte rund um Cipher Pol 9, Water 7 und Enies Lobby sowie der Gefangennahme von Robin beim Streamingdienst ansehen. Der Arc umfasst die Folgen 207 – 325 und wurde bereits zuvor schon von KAZÉ Deutschland auf DVD in Form von One Piece Box 8, Box 9 und Box 10 veröffentlicht.

Der Arc gehört unter den One Piece Fans zu einem der beliebtesten, da wir nicht nur den coolen Sogeking, sondern auch One Piece mit Gear 2 oder Franky erstmals in Action sehen konnten. Die Folgen findet ihr hier direkt bei Crunchyroll.