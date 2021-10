OkayGoogle: tink schenkt allen 10 Euro auf Google-Produkte

Der Smart Home-Händler tink bietet nicht nur Rabatte, sondern nun auch einen 10 Euro-Nachlass. Lest hier mehr über die OkayGoogle-Aktion!

Über die OkayGoogle-Aktion

Smarte Steuerung: Um in der Vorweihnachtszeit den Überblick zu bewahren, eignet sich das Google-Ökosystem als idealer Alltagshelfer. Ob Einkaufslisten, Wunschzettel oder Verfügbarkeiten, mit “O.K. Google, wie viele Geschenke fehlen noch?” behält man stets die Kontrolle. Der Premium-Smart-Home-Provider tink schenkt deshalb allen Multitasker:innen mit dem Gutscheincode “OkayGoogle” einen Rabatt von 10 Euro. Der Google Top Deal ist ab sofort bis einschließlich 15. November 2021 exklusiv auf tink.at verfügbar.

Nie wieder auf die Lieblings-Marmeladensorte der Schwiegermutter vergessen, keinen unerwarteten Regenguss oder Stau mehr ertragen und alle Abläufe und Routinen endlich auf einen Blick haben. Mit den kompakten, smarten und hocheffizienten Google-Gadgets werden die Aktivitäten nicht nur angezeigt, sondern auch miteinander verknüpft und smart gesteuert. Schließlich hat man die besten Ideen direkt vorm Einschlafen, unter der Dusche oder während der Kekserlteig bereits zwischen den Fingern klebt. Mit dem Google-Ökosystem kann man ortsunabhängig und sprachgesteuert jederzeit auf die smarten Helferlein zugreifen und sich nicht mehr aus der Ruhe bringen lassen.

Die Google Nest Hub-Zwillinge

Damit die besinnliche Vorweihnachtszeit tatsächlich die schönste Zeit im des Jahres wird, unterstützen die smarten Displays von Google die ganze Familie. Während die Kinder spielerisch lernen oder ihre liebsten Weihnachtsfilme genießen, erfreuen sich die Teens an den neuesten Tutorial-Videos. Eltern erfreuen sich an der Übersichts-Funktion, Kalendereinträge als auch Erinnerungsbenachrichtigungen, Oma und Opa nutzen den 7-Zoll-LCD-Display um das digitale Familienporträt aufzustellen. Insgeheim wissen auch die Haustiere bereits, dass neues Futter ganz oben auf der Einkaufsliste steht und sind spüren die Gelassenheit im trauten Heim.

Sogar im Schlaf unterstützt der Google Nest Hub mit spezieller Schlafsensor-Funktion und protokolliert die Schlafintensität. Als Bundle sorgen die Google Nest Hub (2. Generation) Zwillinge also für eine umfangreiche Unterstützung – bei Tag und Nacht. Ob sie sogar anzeigen können, dass das Christkind den Wunschzettel abgeholt hat? Der Google Nest Hub (2. Generation) ist als Bundle ab sofort in Weiß zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt von 129,00 Euro (statt 199,98 Euro) auf tink.at verfügbar. Mit dem tink-Deal und dem Gutscheincode OkayGoogle können zusätzliche 10 Euro gespart werden. Der Gutschein ist nicht mit anderen Gutscheinen kombinierbar.

Das Google Nest Audio

Was wäre die Weihnachtssaison ohne der Melodie von “Let It Snow”, “Stille Nacht, heilige Nacht” oder doch “All I Want For Christmas Is You”? Der smarte Speaker von Google sorgt für stimmungsvolle Vorbereitung auf die Weihnachtszeit. Unabhängig davon, was “Last Christmas” passiert ist, dieses Jahr klingt es besser. Mit sattem Bass, kristallklarem Sound und individueller Klangabstimmung sorgt der Google Nest Audio für einen umfangreichen Hörgenuss. Aus 70 Prozent recyceltem Kunststoff hergestellt fügt er sich ideal und nachhaltig in das Google-Ökosystem ein.

Der Google Nest Audio inkl. Google Nest Hub (2. Generation) ist ab sofort in Schwarz und Weiß zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt von 129,00 Euro (statt 199,98 Euro) auf tink.at verfügbar. Mit dem tink-Deal und dem Gutscheincode OkayGoogle können zusätzliche 10 Euro gespart werden. Der Gutschein ist nicht mit anderen Gutscheinen kombinierbar.

Google Nest Cam & Google Nest Doorbell

Ein intelligentes Smart Home erkennt man bereits an der Türschwelle. Woran? Google Nest Cam und Doorbell sorgen für einen sicheren Eintritt, sodass man sich auch in der dunklen Jahreszeit immer sicher und geborgen fühlt (zu unserem Test). In den eigenen vier Wänden gelten die höchsten Sicherheitsstandard und somit werden auch die Aufnahmen in HD-Qualität auch bei Nacht hochauflösend. Darüber hinaus ist die Weihnachtssaison auch die Zeit der Pakete, Geschenke und Lieferungen, wobei die Google Nest Cam eine signifikante Stütze sein kann.

Denn mit intelligenter Paket- Personen und Fahrzeugerkennung sorgt sie dafür, dass die langersehnten Pakete zugestellt werden, ob man sie persönlich entgegen nehmen kann oder nicht. Durch die smarte Vernetzung mit dem Google Nest Hub bleibt man stets im Bilde. Die Google Nest Doorbell (mit Akku) inkl. Google Nest Cam (mit Akku) inkl. Google Nest Hub (2. Generation) ist ab sofort in Weiß zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt von 359,00 Euro (statt 499,97 Euro) auf tink.at verfügbar. Mit dem tink-Deal und dem Gutscheincode OkayGoogle können zusätzliche 10 Euro gespart werden. Der Gutschein ist nicht mit anderen Gutscheinen kombinierbar.

Über das tado° Heizkörper-Thermostat

Nach dem Feierabend einfach Zuhause ankommen, zurücklehnen und mit den Worten “Okay, Google, ich mag es warm und gemütlich” bereits die smarte Vernetzung mit den eigenen Sinnen genießen. Die wohlig-warme Atmosphäre schafft das tado° Heizkörper-Thermostat. Durch die smarte und einfache Bedienung und Handhabung spart man nicht nur Heizkosten und schont die Umwelt, es werden individuelle Abläufe ermöglicht. Mit dem Quick Actions Feature noch schneller und einfacher das gesamtes Heizsystem steuern: Über die tado°-App können alle Räume gleichzeitig innerhalb von lediglich 30 Minuten aufgeheizt werden.

Darüber hinaus können via Zeitplan auch nur ausgewählte Räume zeitgleich oder unabhängig voneinander für Wärme in den eigenen vier Wänden sorgen. Das tado° smarte Heizkörper-Thermostat Starter Kit inkl. Google Nest Hub (2. Generation) ist ab sofort in Weiß zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt von 139,00 Euro (statt 239,98 Euro) auf tink.at verfügbar. Mit dem tink-Deal und dem Gutscheincode OkayGoogle können zusätzliche 10 Euro gespart werden. Der Gutschein ist nicht mit anderen Gutscheinen kombinierbar.

