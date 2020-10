Offizielles Video: So sieht die PS5-Software aus

Sony hat in einem neuen PS5-Video das User Interface der neuesten Konsole vorgestellt. Schaut es euch hier an und lest mehr!

Über das User Interface der PS5

Gleich zu Beginn wird ersichtlich, dass Sony sich beim Menü auf Karten verlässt. Sowohl im Spiel als auch im Home-Menü (später im Video) sind die Titel und eure Möglichkeiten auf Karten dargestellt. Manche dieser Kärtchen sind auch intelligent; sprich, wenn ihr gerade ein Video oder Screenshots aufgenommen habt, erscheint ein Kärtchen zum Teilen. Danach dürft ihr wählen, ob ihr es mit eurer Party oder auf Drittplattformen wie etwa Twitter teilen möchtet.

Doch auch sonst hat das PS5-Menü einen frischen Anstrich bekommen. Der PS Store ist nun fix auf der Konsole und keine App mehr, und generell haben die dynamischen Web-Inhalte wesentlich mehr Platz bekommen als noch bei der PS4. Auch die Ladezeiten zwischen den einzelnen Spielwechsel sind angenehm kurz, hier zeigt Sony stolz die Vorzüge der verbauten SSD. Was haltet ihr vom neuen PS5-User-Interface? Sagt es uns in den Kommentaren – hier das Video für euch!