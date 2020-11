Offizielles Video: So sieht Cyberpunk 2077 auf einer PS4 aus

Cyberpunk 2077 wird am 10. Dezember 2020 für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Stadia veröffentlicht. Das Spiel wird auch auf Xbox Series X|S- und PlayStation 5-Konsolen spielbar sein. Zu einem späteren Zeitpunkt (also 2021) wird ein kostenloses Upgrade für Besitzer der Xbox One bzw. PlayStation 4-Versionen verfügbar sein, das alle Vorteile der nächsten Hardwaregeneration nutzt. Es wird übrigens ebenso ein solches Upgrade für The Witcher 3 geben – danke, CD Projekt Red!