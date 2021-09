Österreichischer Saw Spiral Kinostart am 17.9.2021

Ihr dürft euch in wenigen Tagen wieder ordentlich fürchten – mit Saw Spiral kommt der neueste Ableger der Horror-Franchise in die österreichischen Kinos. Genauer gesagt, erwartet uns der Saw Spiral Kinostart am 17.9.2021. Mit dabei sind Hollywoodgrößen wie Chris Rock oder Samuel L. Jackson.

Worum geht’s?

Saw Spiral eröffnet ein neues, perfides Kapitel der “Saw”-Saga, in dem ein kaltblütiger Serienmörder auf bestialische Weise für seine ganz eigene Form von Gerechtigkeit sorgt. Zusammen mit dem angesehenen Polizeiveteranen (Samuel L. Jackson) untersuchen der abgebrühte Detective Ezekiel “Zeke” Banks (Chris Rock) und sein noch unerfahrener Partner (Max Minghella) eine Anzahl abscheulicher Morde, die auf unheimliche Weise an die grausame Vergangenheit der Stadt erinnern. Ohne es zu ahnen, wird Zeke immer tiefer in das mörderische Geheimnis hineingezogen und findet sich plötzlich im Zentrum des morbiden Spiels eines bestialischen Killers wieder.