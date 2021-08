Oddworld: Soulstorm kommt demnächst auch für Xbox-Konsolen

In einem kurzen 25-Sekunden-Teaser, der vom Entwickler gepostet wurde, sehen wir, wie Abe einen leuchtenden Gegenstand in seine Hände auspackt, wobei seine charakteristischen Bug-Augen Schock ausdrücken. “Sie wussten schon immer, dass du kommen würdest”, sagt eine Stimme, während das vertraute grüne Leuchten des Xbox-Brandings sein Gesicht in Licht taucht.

Oddworld: Soulstorm , die lang erwartete Fortsetzung von Oddworld: New ‘n’ Tasty , kommt auf die Xbox Series X/S und Xbox One.

Noch weiß man nicht genau, wann die Xbox-Version des Spiels landen wird, aber es befindet sich jetzt in der Entwicklung. Der Zeitpunkt dieser Ankündigung lässt uns aber davon ausgehen, dass wir nicht zu lange warten werden müssen. Übrigens: Oddworld: Soulstorm war im April 2021 ein kostenloses PlayStation Plus-Spiel (auch in Box-Versionen käuflich verfügbar). Der Titel ist das zweite Spiel in einer Quintologie und nutzt ein 2,9D-Setup, das “epische Umgebungen mit massivem Maßstab zeigt, die es zu erkunden gilt, indem man in die Welt hinein geht, anstatt sich auf den traditionellen Side-Scrolling-Plattform-Brei zu beschränken.