Nuki Smart Lock-Update: Anpassung der automatischen Türöffnung möglich

Die automatische Türöffnung ist seit jeher das mit Abstand beliebteste Feature der Nuki Smart Lock-Nutzer:innen. Jetzt noch nützlicher!

Mehr zum Nuki Smart Lock

Was die Gerätschaft alles kann, haben wir in unserem ausführlichen Review bereits alles abgedeckt. Mit dem aktuellen Update der iOS-App lässt sich nun die Reaktion des Schlosses anpassen, sodass die Tür leicht oder stark verzögert öffnet. Kund:innen passen die Auto Unlock-Funktion so an, dass die Tür im gewünschten Moment öffnet. Denn damit die Haustür sich bei Annährung wie von Geisterhand öffnet, nutzt Nuki sowohl Geoposition als auch Bluetooth. Um den Smart Lock-Standort – also das Zuhause – zieht Nuki einen virtuellen Kreis mit 100 Meter Radius, den sogenannten Geofence. Wird diese unsichtbare Grenze von außen überschritten, fängt die Nuki App aktiv an, nach dem Bluetooth-Signal des Schlosses zu suchen. Da Bluetooth eine vergleichsweise geringe praktische Reichweite von wenigen Metern hat, müssen sich Smartphone und Schloss recht nah kommen.

Der Aufbau einer stabilen Verbindung zwischen Handy und Schloss löst die Türöffnung aus. Im Idealfall passiert dies genau dann, wenn die Besitzer:innen direkt vor der Tür stehen. Es kann vorkommen, dass die Bluetooth-Verbindung sehr früh zustande kommt und Nuki die Haustür zu früh öffnet. So zum Beispiel, wenn man vorbildlich die Treppe nimmt und das Schloss schon surren hört, obwohl es noch eine Etage zu erklimmen gilt. Ähnlich verhält es sich mit Parkplätzen in Haustürnähe, bei denen die Tür öffnet, obwohl man noch im Fahrzeug sitzt. Solche und ähnliche Situationen gehören ab sofort der Vergangenheit an. User finden in den Auto Unlock-Einstellungen den neuen Punkt „Auto Unlock-Schnelligkeit“. Neben der Standardeinstellung lässt sich eine leichte oder sogar starke Verzögerung wählen. So oder so – das finde ich ein sehr praxisnahes und starkes Funktions-Update der App!