Nuki bringt Fernzugriff via Thread und Matter – ganz ohne Bridge oder WLAN-Modul

Nuki zählt mit dem Release dieses Fernzugriff-Features zu den Vorreitern im Smart Access-Bereich. Lest hier mehr!

Über den Nuki-Fernzugriff

Wie profitieren Nuki-Nutzer:innen der vierten Produkt-Generation ganz konkret beim neuen Fernzugriff-Feature von Thread? Das Smart Lock Pro schaltet automatisch von WLAN auf Remote Access via Thread um, dadurch wird Energie gespart und das Netzwerk stabiler. Beim Smart Lock ersetzt das neue Feature via Thread den bisherigen Fernzugriff per Bridge und macht diese obsolet. Mit Remote Access via Thread können dann alle bewährten Nuki-Funktionen von unterwegs genutzt werden – ganz ohne Bridge oder WLAN-Modul, ganz egal, ob man das Standardmodell oder die Pro-Version nutzt. Batteriestatus überprüfen, Zutrittsberechtigungen vergeben, Sperraktionen einsehen: alle diese Features lassen sich aus der Ferne nutzen. Aber: Jeder User kann Remote Access via Thread deaktivieren und das Smart Lock ausschließlich lokal nutzen, wenn sie oder er das möchte.

Der Schlüssel zur Nutzung ist eine aktive Matter-Verbindung über einen kompatiblen Smart-Home-Hub. Dieser agiert als Steuerzentrale und bringt das Nuki-Smart-Lock der vierten Generation online. Kompatibel sind Hubs, die Matter via Thread unterstützen und das Smart Lock mit dem Internet verbinden können. Apple und Home Assistant zum Beispiel unterstützen diese Funktion bereits, andere Hersteller arbeiten noch daran. Beim Smart Lock Pro ist die zusätzliche Fernzugriff-Option inbegriffen. Für das Smart Lock kann der Fernzugriff über Thread für eine einmalige Zahlung von 49 Euro in der Nuki-App erworben werden. Apropos Preis: Bestehende Nuki-Kund:innen, die bis zum 20. Februar ein Smart Lock der vierten Generation um 169 Euro via Upgrade-Programm erwerben, erhalten das neue Fernzugriff-Feature über einen kompatiblen Hub kostenlos dazu – und sparen sich die Einmalgebühr von 49 Euro.

Was bringen Matter und Thread?

Co-Founder und Chief Innovation Officer Jürgen Pansy: „Das gesamte Team hat in den vergangenen Monaten intensiv daran gearbeitet, den Usern unserer vierten Smart-Lock-Generation so rasch wie möglich Fernzugriff über Thread und somit eine weitere Remote-Access-Option zu ermöglichen. Es ist sehr erfreulich, dass wir bei einem Thema, an das wir absolut glauben, wieder zu den Ersten zählen.“ So habe man von Anfang an die Vorteile von Thread für User gesehen: reaktionsschneller als Bluetooth, stabiler und effizienter als WLAN. Durch den Smart-Home-Standard Matter sei Thread erstmals zugänglicher geworden. Die von der Thread Group bei der CES 2024 Anfang Jänner in Aussicht gestellten neuen Features und Verbesserungen sieht man bei Nuki als Bestätigung, welche Relevanz das Protokoll in Zukunft haben kann.

Neben dem Fernzugriff via Thread wurde von Nuki für Frühjahr 2024 noch ein weiteres Firmware-Update angekündigt, und zwar in Bezug auf jene Matter-Funktion, die eine Unterscheidung zwischen „Tür öffnen” (inklusive Ziehen der Falle) und „Aufsperren” ermöglicht. Im Protokoll integriert ist die Funktion seit dem Release von Matter 1.2 im Herbst 2023. Aber wann kann diese von europäischen Usern oft geforderte Funktion auch außerhalb der Nuki-App genutzt werden? „Hier gibt es – im Gegensatz zu Remote Access via Thread – mehr Abhängigkeiten für uns. Aber ich kann versichern: Unser Team arbeitet auch bei diesem Feature mit Hochdruck am Release“, stellt Jürgen Pansy abschließend fest. Klingt das Ganze interessant für euch? Hier findet ihr einen Test zu einem Türschloss von Nuki, und hier Video vom Hersteller zu den Smart Lock-Geräten der vierten Generation: