Erster Blick auf Shadow im neuen Sonic the Hedgehog 3-Film

Der kommende Film, der Ende 2024 erscheinen soll, ist eine Fortsetzung sowohl Sonic the Hedgehog-Filme. Hier sehen wir Shadow!

Mehr zu Sonic the Hedgehog 3

Obwohl wir den vollständigen Charakter noch nicht sehen können, enthält der erste Blick auf Shadow einen klaren Fokus auf seine … Schuhe. Wir wissen immer noch nicht, wer Shadow im dritten Teil spricht, aber sein Auftritt wurde in Sonic the Hedgehog 2 bereits angeteasert. Es scheint, als wäre Shadow wohl ein wichtiger Antagonist im neuen Film – so wie in den Spielen auch. Der Teaser zeigt auch, dass der nächste Film in der Franchise wieder gedreht wird, nachdem er während der SAG-AFTRA-Streiks auf Eis gelegt wurde.

Im neuen Film kehren Ben Schwartz als Sonic, Colleen O’Shaughnessey als Tails und Idris Elba als Knuckles zurück. Auf der menschlichen Seite wird James Marsden als Tom Wachowski neben Tika Sumpter, Natasha Rothwell und Shemar Moore zurück sein. Es wird von Jeff Fowler geleitet und von Pat Casey, Josh Miller und John Whittington geschrieben. Sonic the Hedgehog 3 kommt am 20. Dezember 2024 in die Kinos.