Nintendo zeigt ungenutzte Ideen von Super Mario Bros. Wonder

Nintendo hat viele Ideen während der Entwicklung von Super Mario Bros. Wonder verworfen, und auf der GDC wurden ein paar davon gezeigt.

Ungenutztes in Super Mario Bros. Wonder

In einer Reihe von Folien zeigte Nintendos Mario Wonder-Team die Art von Brainstorming-Sitzungen, die es hatte – mit Ideen wie Mario-Surfen, Einradfahren und Aufspringen auf einem Pogo-Stick. Dann gab es ein paar andere Folien von “Wonder Effect-Testsitzungen”, “ungenutzte Wonder Effects” und sogar einen Blick auf ein Prototyp-Level, das aus dem Spiel geschnitten wurde. Dieses Prototyp-Level zeigte einen „Riesenblock Mario” mit Feinden, die ihm an den Kopf knabberten. Hier ist die kurze Beschreibung dazu, zusammen mit einem kurzen Video: “Ungenutzte Wundereffekte: Der Spieler verwandelt sich in einen riesigen Block Mario und rückt vor, während er es vermeidet, gefressen zu werden“.