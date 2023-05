Nintendo Switch: Hardware-Nachfolger wird nicht vor 2024 erscheinen

Vermutlich, wenn überhaupt, kommt erst gegen Weihnachten 2024 neue Hardware von Nintendo. Hier der aktuellste Bericht!

Über eine neue Nintendo-Konsole

Die Entwicklung neuer Nintendo-Hardware geht Berichten zufolge “gut voran”. Das geht aus einer Nikkei-Asia-Quelle hervor, von der die Veröffentlichung behauptet, dass sie dem Plattforminhaber nahe steht. “Die Entwicklung scheint gut voranzukommen”, sagten sie. “Aber eine Produkteinführung wird frühestens im nächsten Frühjahr stattfinden”. Heute früh meldete Nintendo eine Verlangsamung der Switch-Hardwareverkäufe und gab zudem an, dass vor April 2024 keine neue Hardware auf den Markt kommen wird. Das Unternehmen sagte, es habe im im März endenden Geschäftsjahr 17,97 Millionen Switch-Konsolen verkauft und damit die Gesamtverkäufe auf 125,62 Millionen erhöht. Es geht davon aus, dass im laufenden Geschäftsjahr 15 Millionen Switch-Konsolen verkauft werden.

“Nintendo Switch ist in sein siebtes Jahr seit der Markteinführung eingetreten, und obwohl es schwieriger werden wird, die gleiche Verkaufsdynamik wie zuvor aufrechtzuerhalten, ist es unser Ziel, dass mehr Verbraucher Nintendo Switch länger spielen, was zu maximierten Umsätzen führt”, sagte das Unternehmen in einer Erklärung. “Die Aufrechterhaltung der Verkaufsdynamik des Switch wird im siebten Jahr schwierig sein”, so Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa. “Unser Ziel, in diesem Geschäftsjahr 15 Millionen Einheiten zu verkaufen, ist definitiv ehrgeizig. Aber wir werden unser Bestes tun, um die Nachfrage in die Ferienzeit zu stärken, damit wir das Ziel erreichen können”.

Nintendos Plan: Qualität und Quantität

Stattdessen hofft Nintendo, die Switch-Verkäufe zu beleben, indem es bestehende Titel durch einen kontinuierlichen Strom neuer Titel und Add-on-Inhalte ergänzt. Nintendos derzeit bestätigtes Lineup umfasst die Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom in dieser Woche, Pikmin 4 im Juli und ein paar Add-ons für Pokémon Purpur und Karmesin namens The Hidden Treasure of Area Zero, die diesen Herbst veröffentlicht werden. Metroid Prime 4 wird ebenfalls kommen, hat aber noch kein Release-Fenster spendiert bekommen. Das sind alles ordentliche Kracher, und sie alle sind exklusiv für die Switch-Konsole – da kommt kein anderer Hersteller nach.

Nintendos Switch-Konsole wurde im März sechs Jahre alt. Das Unternehmen hat seit 2017 zwei weitere Varianten der Switch veröffentlicht: das reinen Handheld namens Switch Lite und das Nintendo Switch OLED-Modell. Nintendo hat keinen Nachfolger offiziell bestätigt, und die Switch gehört bislang noch zu den verkaufsstärksten Geräten überhaupt. Sie ist auch auf dem Weg, die meistverkaufteste Konsole aller Zeiten zu werden, es wird so oder so schwer (ähnlich wie nach der Nintendo Wii), einen weiteren derartigen Verkaufsschlager nachzulegen. Nach den neuesten Verkaufszahlen von Nintendo hat das Unternehmen bis zum 31. März 125,62 Millionen Switch-Einheiten verkauft, wobei bisher mehr als eine Milliarde Switch-Spiele verkauft wurden. Unpackbar!