The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – erstes Gameplay stellt neue Mechaniken vor

Das erste Gameplay zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zeigt uns Links neue Fähigkeiten sowie verschiedene Ideen und Möglichkeiten sie in diesem Abenteuer einzusetzen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt

Im Video gibt Eiji Aonuma, der Producer der Spielereihe, eine Einführung zu vier neuen Fähigkeiten. Zeitumkehr, Synthese, Ultra-Hand und Deckensprung sind Links neue Möglichkeiten mit der Welt zu interagieren. Ob noch mehr Fähigkeiten hinzu kommen und wie genau Link diese neue Technologie findet ist noch unklar. Was wir wissen ist, dass Link den Sheika-Stein nicht mehr besitzt und seine vergangenen Fähigkeiten aus Breath of the Wild nicht mehr besetzt. Die neuen Techniken scheinen von der lang verschollenen Zonai-Zivilisation zu stammen. Neue Roboter-Gegner sowie verschiedene Tempel dürften auch Konstruktionen der Zonai sein. Somit tragen sie wahrscheinlich eine größere Rolle in der Geschichte.