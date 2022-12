Night in the Woods und Overland sind nun auf der PS5-Konsole verfügbar

Finji gab an, dass das BAFTA-prämierte Night in the Woods und das postapokalyptische Strategiespiel Overland jetzt auf PlayStation 5 verfügbar sind.

Mehr zu den Finji-Spielen

Night in the Woods (zu unserem Test) wurde erstmals 2017 auf PlayStation 4 und PC Storefronts veröffentlicht. Overland wurde 2019 für PC und PS4 herausgegeben. Beide Spiele sind seitdem auf Xbox One, Nintendo Switch und iOS gekommen. Overland ist ein Strategiespiel, bei dem ihr euch um eine Gruppe von Reisenden auf einem postapokalyptischen Roadtrip durch die Vereinigten Staaten kümmern müsst. Bekämpft beängstigende Kreaturen, rettet gestrandete Überlebende und sucht nach Vorräten wie Treibstoff, Erste-Hilfe-Kästen und Waffen. Entscheidet selbst, wohin ihr als nächstes gehen wollt, ob es darum geht, dieses zerstörte Auto aufzurüsten oder einen Hund zu retten. Doch alles hat Konsequenzen…

Weniger dramatisch, sondern eher im Bereich Slice of Life einzuordnen ist das andere Spiel im Portfolio von Finji. Night in the Woods ist ein Abenteuer, bei dem ihr als 19-jährige Katze spielt, die nach dem College-Abbruch nach Hause in ihre kleine ländliche Stadt kommt. Es konzentriert sich auf Erkundung, Geschichte und Charaktere mit über 100 Charakteren, die man in der pulsierenden Welt von Possum Springs treffen und mit ihnen abhängen kann. Dennoch geht etwas Mysteriöses vor sich, und die Story rund um das Erwachsenwerden, Freundschaften und so manch Gaunerei ist auf jeden Fall zu empfehlen!