Nichts geht mehr: Das ist das finale Update für Crash Team Rumble

Die Unterstützung von Crash Team Rumble ist bald zu Ende, da das Inhaltsupdate nächste Woche sein letztes sein wird.

Bye, Crash Team Rumble

Irgendwie hat’s was mit den Beuteltieren. Wer demnächst Crash Team Rumble startet, bekommt eine Nachricht, die bestätigt, dass der letzte Inhalt nächste Woche Anfang März eintreffen wird. Der Online-Team-basierte Wettbewerbs-Plattformer wird vorerst online bleiben, und ein neuer Battle Pass, der alle Inhalte der letzten drei Saisons enthält, wird hinzugefügt. “Der 4. März 2024 wird das letzte Datum für ein Inhaltsupdate für das Spiel sein”, heißt es in der Erklärung. “Das Kernspiel wird immer noch live sein und die Spieler:innen haben Zugang zu einem kostenlosen 500-stufigen Battle Pass, der 104 neue Gegenstände enthält. Dazu gehören alle Battlepass-Inhalte von Staffel 1 bis 3 sowie alle verfügbaren Event-Belohnungen.“

Darüber hinaus werden Crash Coin-Käufe deaktiviert, und die Spieler:innen können ihre vorhandenen Crash-Münzen verwenden, um Stufensprünge für den Battlepass zu kaufen. Crash Team Rumble wurde im Juni 2023 veröffentlicht, wurde aber beim Start mit gemischten Kritiken aufgenommen und konnte anscheinend nicht auf große Weise starten. Die Nachricht vom letzten Inhaltsupdate des Spiels fällt mit der Ankündigung des Entwicklers Toys For Bob zusammen, dass es Activision verlassen und zum ersten Mal seit 19 Jahren ein unabhängiges Studio werden wird. Das kalifornische Studio wurde 2005 von Activision übernommen und hat seitdem an einer Vielzahl von Skylanders-, Crash Bandicoot-, Spyro– und Call of Duty-Spielen gearbeitet.