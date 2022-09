New Tales from the Borderlands – neue Trailer erschienen

2K und Gearbox Software haben den offiziellen “Characters”-Trailer und 18 Minuten Gameplay für New Tales from the Borderlands veröffentlicht.

Mehr zu New Tales from the Borderlands

New Tales from the Borderlands wird von Gearbox Software entwickelt, die sich mit wichtigen Leuten des ursprünglichen Erzählteams von Telltale Games zusammengetan hat, um eine brandneue Geschichte zu erzählen. Dieser spirituelle Nachfolger trägt den gleichen kühnen Sinn für Abenteuer und einen guten Schwank mit einer eigenständigen Erzählung voller herzerwärmender Emotionen, einer neuen Besetzung und klassischem Borderlands-Humor voran. In den neu enthüllten Gameplay-Aufnahmen erhalten Fans ihren ersten Vorgeschmack auf das lautstarke filmische Abenteuer, in dem die rücksichtslosen Unternehmen der Borderlands, die leistungsstarke Vault-Technologie und drei gewöhnliche Bürger aufeinanderprallen.